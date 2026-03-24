A10 : travaux au niveau du viaduc de la Falaise du 27 mars au jeudi 2 avril 2026 (A10)

Du vendredi 27 au lundi 30 mars 2026 : remplacement des joints de chaussées du viaduc de la Falaise en direction de Bordeaux. Durant cette période, des neutralisations ponctuelles de voies seront nécessaires en direction de Bordeaux uniquement. Les usagers seront temporairement amenés à circuler sur la seule voie de gauche ou sur deux voies réduites selon le planning détaillé ci-après :

Au cours de la nuit du vendredi 27 mars 2026, de 22h à 8h le lendemain , les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc.

, les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc. Du samedi 28 mars à 8h jusqu’au dimanche 29 mars 2026 à 21h , les conducteurs seront amenés à circuler sur deux voies réduites.

, les conducteurs seront amenés à circuler sur deux voies réduites. Au cours de la nuit du dimanche 29 mars 2026, de 21h à 5h le lendemain, les conducteurs circuleront sur la seule voie de gauche au niveau du viaduc.

Durant 6 nuits (vendredi 27, dimanche 29, lundi 30, mardi 31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril 2026), entre 20h et 6h le lendemain, la bretelle d’entrée de l’échangeur Saint-André-de-Cubzac (n°40b) sera fermée en direction de Bordeaux. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour guider les conducteurs.

Par ailleurs, l’aire de services de l’Estalot sera fermée du vendredi 27 mars à 6h et jusqu’au lundi 30 mars à 6h pour tous les conducteurs.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :