Travaux
A10 Tours – travaux d’entretien d’un ouvrage d’art
Dans le cadre de l’arrêté préfectoral couvrant la période du 19 juin au 15 septembre 2026, VINCI Autoroutes engage la dernière phase des travaux de réfection de l’ouvrage d’art qui supporte l’A10, situé sur la commune de Tours, au niveau de l’échangeur de Vouvray / Sainte-Radegonde (n°20). Ces travaux se dérouleront sur l’ouvrage qui surplombe le boulevard Abel Gance, et qui relie l’aéroport de Tours, au nord, au quai de Marmoutier, au sud. Cette opération vise à rénover l’ouvrage pour en assurer la pérennité et en garantir la sécurité tant pour les usagers de l’autoroute que ceux du boulevard Abel Gance. Elle s’inscrit dans le cadre du programme de surveillance et d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes et va modifier les conditions de circulation sur le boulevard Abel Gance pendant toute la durée des travaux. Des itinéraires de déviation seront mis en place à cette occasion.
Cet ouvrage d’art a été construit dans les années 70 et nécessite des travaux de renforcement de ses appuis. Il a fait l’objet de visites d’inspection régulières permettant de déterminer la nature des travaux nécessaires pour pérenniser sa structure.
En quoi consistent les travaux ?
Il s’agit d’une opération technique qui consiste à renforcer les murs via une opération de mise en œuvre de clous dans les murs, de manière à éliminer tout risque de basculement. Un système de drainage des eaux sera également mis en place (création de barbacanes, drains).
La réalisation des travaux
- Pour rappel, en 2025, 40 clous de 10m de long dans le mur ont été mis en œuvre afin de le stabiliser côté Sud-Ouest du boulevard Abel Gance.
- Cet été, côté Sud-Est du boulevard Abel Gance en direction de l’aéroport de Tours : 40 clous de 10m de long vont être mis en œuvre dans le mur afin de le stabiliser.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, les conditions de circulation seront adaptées : la circulation sur le boulevard Abel Gance en direction de l’aéroport de Tours se fera sur une seule voie et l’accès à l’autoroute A10 en direction de Paris ne pourra plus se faire en coupant le boulevard Abel Gance.
- Pour les usagers souhaitant emprunter l’A10 en direction de Bordeaux dans le sens sud /nord en direction de l’aéroport de Tours :
- les véhicules légers en provenance du boulevard Abel Gance depuis le giratoire Jean Le Reste devront emprunter la bretelle après le feu tricolore pour rejoindre l’entrée de l’échangeur Vouvray / Sainte-Radegonde (n°20) ;
- les poids-lourds en provenance du boulevard Abel Gance depuis le giratoire Jean Le Reste devront effectuer un demi-tour au giratoire Saint-Martin pour rejoindre l’entrée de l’échangeur Vouvray / Sainte-Radegonde (n°20).
- Pour tous les véhicules souhaitant emprunter l’A10 en direction de Paris dans le sens nord / sud en direction du quai de Marmoutier :
- les usagers en provenance du giratoire Saint-Martin devront effectuer un demi-tour au giratoire Jean Le Reste pour remonter le boulevard Abel Gance jusqu’à l’accès à l’autoroute A10.
- Pour les PL souhaitant quitter l’A10 à Vouvray / Sainte-Radegonde (n°20) en direction de l’aéroport de Tours :
- les poids-lourds souhaitant rejoindre le secteur de l’aéroport de Tours devront emprunter le boulevard Abel Gance en direction du quai de Marmoutier et effectuer un demi-tour au giratoire Jean Le Reste pour remonter le boulevard Abel Gance jusqu’au giratoire Saint-Martin.