​​A10 Tours – travaux d’entretien d’un ouvrage d’art​

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral couvrant la période du 19 juin au 15 septembre 2026, VINCI Autoroutes engage la dernière phase des travaux de réfection de l’ouvrage d’art qui supporte l’A10, situé sur la commune de Tours, au niveau de l’échangeur de Vouvray / Sainte-Radegonde (n°20). Ces travaux se dérouleront sur l’ouvrage qui surplombe le boulevard Abel Gance, et qui relie l’aéroport de Tours, au nord, au quai de Marmoutier, au sud. Cette opération vise à rénover l’ouvrage pour en assurer la pérennité et en garantir la sécurité tant pour les usagers de l’autoroute que ceux du boulevard Abel Gance. Elle s’inscrit dans le cadre du programme de surveillance et d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes et va modifier les conditions de circulation sur le boulevard Abel Gance pendant toute la durée des travaux. Des itinéraires de déviation seront mis en place à cette occasion.