Travaux
A10 – Secteur de Poitiers : interventions programmées sur neuf ouvrages d’art
Dans le cadre d’une surveillance régulière de ses ouvrages, VINCI Autoroutes mènera une visite d’inspection de neuf ponts situés entre les échangeurs du Futuroscope (n°28) et de Poitiers nord (n°29). Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau VINCI Autoroutes et sont nécessaires afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers qui empruntent cette section. Pour limiter la gêne occasionnée, des fermetures nocturnes de l’autoroute A10 entre ces deux échangeurs sont à prévoir dans les deux sens de circulation. Des itinéraires de déviation seront alors mis en place pour permettre à chacun d’atteindre sa destination.
Quels impacts sur vos conditions de circulation ?
- Au cours de la nuit du lundi 22 juin 2026 :
- la sortie sera obligatoire de 20h à 7h le lendemain au niveau de l’échangeur du Futuroscope (n°28) pour les conducteurs en provenance de Tours empruntant l’A10 ;
- l’entrée sera interdite de 20h à 7h le lendemain au niveau de l’échangeur du Futuroscope (n°28) pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction de Bordeaux.
Par conséquent, les conducteurs en provenance de Tours souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Bordeaux devront suivre la RD20d, la RD910 et la RN147 pour rejoindre l’entrée Poitiers nord (n°29) sur l’A10. Il en sera de même pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction de Bordeaux depuis le secteur du Futuroscope.
A noter : en cas d’aléas, cette opération pourra être reportée la nuit du mardi 23 juin 2026, selon les mêmes conditions.
- Au cours de la nuit du mercredi 24 juin 2026 :
- la sortie sera obligatoire de 20h à 7h le lendemain au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29) pour les conducteurs venant de Bordeaux empruntant l’A10 ;
- l’entrée sera interdite de 20h à 7h le lendemain au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29) pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 circulant en direction de Tours.
Par conséquent, les conducteurs en provenance de Bordeaux souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Tours devront suivre la RN147, la RD910 et la RD20d pour rejoindre l’entrée Futuroscope (n°28) sur l’A10. Il en sera de même pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction de Tours depuis le secteur de Poitiers nord.
A noter : en cas d’aléas, cette opération pourra être reportée la nuit du jeudi 25 juin 2026, selon les mêmes conditions.