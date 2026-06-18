​​A10 – Secteur de Poitiers : interventions programmées sur neuf ouvrages d’art​

Au cours de la nuit du lundi 22 juin 2026 :

la sortie sera obligatoire de 20h à 7h le lendemain au niveau de l’échangeur du Futuroscope (n°28) pour les conducteurs en provenance de Tours empruntant l’A10 ;

l’entrée sera interdite de 20h à 7h le lendemain au niveau de l’échangeur du Futuroscope (n°28) pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction de Bordeaux.

Par conséquent, les conducteurs en provenance de Tours souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Bordeaux devront suivre la RD20d, la RD910 et la RN147 pour rejoindre l’entrée Poitiers nord (n°29) sur l’A10. Il en sera de même pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction de Bordeaux depuis le secteur du Futuroscope.

A noter : en cas d’aléas, cette opération pourra être reportée la nuit du mardi 23 juin 2026, selon les mêmes conditions.

Au cours de la nuit du mercredi 24 juin 2026 :

la sortie sera obligatoire de 20h à 7h le lendemain au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29) pour les conducteurs venant de Bordeaux empruntant l’A10 ;

l’entrée sera interdite de 20h à 7h le lendemain au niveau de l’échangeur de Poitiers nord (n°29) pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 circulant en direction de Tours.

Par conséquent, les conducteurs en provenance de Bordeaux souhaitant poursuivre leur trajet en direction de Tours devront suivre la RN147, la RD910 et la RD20d pour rejoindre l’entrée Futuroscope (n°28) sur l’A10. Il en sera de même pour les conducteurs souhaitant emprunter l’A10 en direction de Tours depuis le secteur de Poitiers nord.