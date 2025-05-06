A10 : Renforcement des dispositifs de retenue sur plusieurs ouvrages d’art dans la traversée de Tours

Cette opération se déroule dans le cadre du programme pluriannuel 2019-2025 de rénovation des ouvrages d’art de la Traversée de Tours. Ce programme concerne une portion de 6 km (12 km dans les deux sens de circulation) située entre les échangeurs de Tours nord (n°19) et Chambray-lès-Tours (n°23) et sur laquelle se situent six viaducs et 11 ponts. Ce vaste chantier s’inscrit dans le cadre de la politique d’entretien des infrastructures menée par VINCI Autoroutes. L’objectif final est d’offrir plus de confort et de sécurité aux conducteurs ainsi qu’aux riverains grâce à la rénovation des joints de chaussées et des enrobés à propriété phonique.

Après la rénovation des ouvrages d’art au niveau de la Loire et des chaussées, qui a été effectuée entre 2019 et 2022, les années 2023-2024 ont été consacrées à d’importants travaux d’entretien des ouvrages de l’A10 qui enjambent les voies ferrées à Saint-Pierre-des-Corps, le Cher, l’avenue du Lac et la rue Charles de Foucauld à Saint-Avertin.

Cette opération du 12 mai au 26 juin 2025 au niveau du viaduc de la Loire est la dernière du programme de rénovation des ouvrages d’art.