A10 – Perturbations prévues en raison de travaux au niveau d’un ouvrage d’art dans le secteur de Poitiers

L’ouvrage d’art passant au-dessus de l’autoroute A10 à Chasseneuil-du-Poitou supporte le trafic de la RD87. L’intervention technique, rendue indispensable à la suite d’un accident survenu sur ouvrage, se situe au niveau du tablier du pont. Ces opérations nécessitent de limiter la circulation à une voie dans chaque sens de circulation, sous basculement de chaussée, entre les échangeurs de Futuroscope (n°28) et Poitiers nord (n°29). La vitesse autorisée sera, dans ce cadre, limitée à 90km/h.

Cette configuration de chantier pourrait entraîner des perturbations du trafic dans les deux sens de circulation sur l’A10, entre Futuroscope (n°28) et Poitiers nord (n°29). Des ralentissements sont à prévoir aux heures de pointe les matins et fins d’après-midi, du lundi 6 octobre en fin de journée, au vendredi 10 octobre 2025 matin.

Par conséquent, VINCI Autoroutes conseille :

De bien s’informer avant de circuler dans ce secteur aux heures de pointe durant cette période

De suivre les conseils trafic en temps réel, notamment au travers des panneaux à messages variables et de Radio VINCI Autoroutes.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux.

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :