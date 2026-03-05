A10 – A partir du 5 mars 2026 dans le secteur de Blois, travaux d’entretien sur deux ouvrages d’art

Un ouvrage est par nature soumis à des contraintes extérieures pouvant être climatiques (effet de gel et de dégel, variation des températures, pluviométrie…) liées au trafic et à l’accidentologie, au traitement des chaussées, etc. La structure de l’ouvrage fait donc l’objet de sollicitations continues et peut s’en trouver altérée. Les travaux consistent à ragréer les bétons sur les culées de l’ouvrage afin de réparer en profondeur les parties altérées dans le temps.