Travaux
A10 – A partir du 5 mars 2026 dans le secteur de Blois, travaux d’entretien sur deux ouvrages d’art
Du jeudi 5 mars au vendredi 17 avril 2026, VINCI Autoroutes engage des opérations d’entretien sur les ponts situés à proximité de l’échangeur de Blois (n°17), sur les communes de Saint-Denis-sur- Loire et de Villebarou (Loir-et-Cher). Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et sont nécessaires afin d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers.
En quoi consistent ces travaux ?
Un ouvrage est par nature soumis à des contraintes extérieures pouvant être climatiques (effet de gel et de dégel, variation des températures, pluviométrie…) liées au trafic et à l’accidentologie, au traitement des chaussées, etc. La structure de l’ouvrage fait donc l’objet de sollicitations continues et peut s’en trouver altérée. Les travaux consistent à ragréer les bétons sur les culées de l’ouvrage afin de réparer en profondeur les parties altérées dans le temps.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Pendant toute la durée des travaux, les conditions de circulation seront adaptées :
- Sur l’autoroute A10, en fonction des phases de travaux, des neutralisations ponctuelles de voies ou un basculement de la circulation seront nécessaires.
- Sur l’ouvrage supportant le trafic de la route de la Chaussée-Saint-Victor, du 5 au 27 mars 2026, l’alternat déjà mis en place sera maintenu avec une réduction de la largeur de la chaussée d’un côté puis de l’autre, pour permettre aux équipes d’intervenir dans les meilleures conditions de sécurité. Lors de la mise en place de ces mesures d’exploitation, l’ouvrage fera l’objet d’une fermeture totale de deux heures, durant trois nuits au cours de la période de travaux. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination.
- Sur l’ouvrage supportant le trafic du diffuseur de Blois, du 9 mars au 17 avril 2026, un alternat de circulation sera mis en place du lundi au vendredi, de 10h à 16h chaque jour.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site internet dédié : www.vinci-autoroutes.co
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic