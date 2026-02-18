A10 – Intervention d’Enedis dans le secteur de Blaye au cours de la nuit du jeudi 19 février 2026

Enedis réalisera des travaux de dépose de câbles aériens surplombant l’autoroute A10, dans le secteur de Blaye, au cours de la journée du jeudi 19 février prochain. Ces opérations seront réalisées entre 21h et 22h, afin de limiter la gêne occasionnée. Elles nécessiteront des interruptions momentanées de la circulation à trois reprises dans les deux sens de circulation.

Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, via notamment Radio VINCI Autoroutes et le fil X @A10trafic, pour informer les conducteurs de l’avancée de ces opérations ainsi que des interruptions momentanées.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :