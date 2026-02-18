Travaux
A10 – Intervention d’Enedis dans le secteur de Blaye au cours de la nuit du jeudi 19 février 2026
Dans le cadre de la dépose de câbles aériens réalisée par Enedis dans le secteur de Blaye sur l’A10, l’autoroute sera momentanément fermée à trois reprises, dans les deux sens de circulation, entre 21h et 22h au cours de la nuit du jeudi 19 février 2026. Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent aux conducteurs qui prendront la route dans ce secteur et sur cette plage horaire de bien s’informer avant de prendre la route.
Vos conditions de circulation durant cette opération
Enedis réalisera des travaux de dépose de câbles aériens surplombant l’autoroute A10, dans le secteur de Blaye, au cours de la journée du jeudi 19 février prochain. Ces opérations seront réalisées entre 21h et 22h, afin de limiter la gêne occasionnée. Elles nécessiteront des interruptions momentanées de la circulation à trois reprises dans les deux sens de circulation.
Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, via notamment Radio VINCI Autoroutes et le fil X @A10trafic, pour informer les conducteurs de l’avancée de ces opérations ainsi que des interruptions momentanées.
Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l'avancement des travaux.
