A10 Installation d'un nouveau panneau d'animation : Vallée de Chevreuse, ses châteaux

Le panneau en aluminium haut de 6 mètres et large de 3 mètres met à l'honneur les châteaux emblématiques de la vallée de Chevreuse : Le château de la Madeleine, le château de Breteuil et le château de Dampierre-en-Yvelines.

Il est désormais visible par les usagers empruntant l'A10 depuis Paris en direction de la province au point kilométrique 11, à moins de 10 kilomètres avant la sortie 10 Dourdan.