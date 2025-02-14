Travaux
A10 Installation d'un nouveau panneau d'animation : Vallée de Chevreuse, ses châteaux
Publié le 14 février 2025
Mercredi 12 février, dans la nuit, les équipes de Philippe Bedu de la DMO Cofiroute ont procédé à l'installation d'un nouveau panneau d'animation : Vallée de Chevreuse, ses châteaux. Dans un souci constant de mutualisation des travaux, le chantier a profité d'un basculement mis en place pour de le projet d'induction Charge As You Drive.
Le panneau en aluminium haut de 6 mètres et large de 3 mètres met à l'honneur les châteaux emblématiques de la vallée de Chevreuse : Le château de la Madeleine, le château de Breteuil et le château de Dampierre-en-Yvelines.
Il est désormais visible par les usagers empruntant l'A10 depuis Paris en direction de la province au point kilométrique 11, à moins de 10 kilomètres avant la sortie 10 Dourdan.
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