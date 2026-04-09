Travaux
A10 : fermeture partielle de l’échangeur de Carbon-Blanc au cours de la nuit du jeudi 9 avril 2026
VINCI Autoroutes va procéder ce jeudi 9 avril à des travaux d’entretien sur l’A10, dans le secteur de l’échangeur de Carbon-Blanc (n°44). Bien que réalisée de nuit pour limiter la gêne au trafic, cette intervention va nécessiter la fermeture partielle de cet échangeur. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Des travaux d’abattage d’arbres auront lieu la nuit du jeudi 9 avril au niveau de l’échangeur de Carbon- Blanc (n°44), sur l’A10. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, entre 22h et 5h le lendemain, mais nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Carbon-Blanc (n°44) en direction de Bordeaux.
Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs jusqu’à leur destination.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic