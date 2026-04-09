A10 : fermeture partielle de l’échangeur de Carbon-Blanc au cours de la nuit du jeudi 9 avril 2026

Des travaux d’abattage d’arbres auront lieu la nuit du jeudi 9 avril au niveau de l’échangeur de Carbon- Blanc (n°44), sur l’A10. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, entre 22h et 5h le lendemain, mais nécessiteront la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur de Carbon-Blanc (n°44) en direction de Bordeaux.

Un dispositif de communication spécifique sera déployé en temps réel, notamment sur Radio VINCI Autoroutes (107.7), pour informer les conducteurs. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs jusqu’à leur destination.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :