Travaux
A10 : fermeture partielle de l’échangeur d’Ambès (n°41) la nuit du 29 septembre 2025
VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de réparation de chaussée sur l’A10. Ces opérations auront lieu au cours de la nuit du lundi 29 septembre au mardi 30 septembre 2025, au niveau de l’échangeur d’Ambès (n°41). Bien que réalisées de nuit pour limiter la gêne au trafic, ces interventions nécessiteront la fermeture partielle de cet échangeur sur l’A10. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour accompagner les conducteurs.
Des travaux de réparation de chaussée sont programmés sur l’A10. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, le lundi 29 septembre 2025 entre 22h et 5h le lendemain, mais impacteront les conditions de circulation dans le secteur sur cette période. Par conséquent, en direction de Paris : la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Ambès (n°41) sera fermée.
N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps rée
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic