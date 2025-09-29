A10 : fermeture partielle de l’échangeur d’Ambès (n°41) la nuit du 29 septembre 2025

Des travaux de réparation de chaussée sont programmés sur l’A10. Pour limiter la gêne occasionnée, ils seront menés de nuit, le lundi 29 septembre 2025 entre 22h et 5h le lendemain, mais impacteront les conditions de circulation dans le secteur sur cette période. Par conséquent, en direction de Paris : la bretelle d’entrée de l’échangeur d’Ambès (n°41) sera fermée.

N.B. : Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose également un dispositif pour informer les clients en temps réel :