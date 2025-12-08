Travaux
A10 – Conditions de circulation au cours des nuits du 8 et 9 décembre
VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de maintenance des candélabres au niveau de l’échangeur de Saint-André-de-Cubzac (n°40b), sur l’A10. Cette opération aura lieu au cours de la nuit du lundi 8 décembre 2025. Bien que réalisée de nuit, pour limiter la gêne au trafic, cette intervention nécessitera la fermeture partielle de cet échangeur.
Au cours de cette même semaine, des travaux de curage d’écoulement d’eau auront lieu au niveau de l’échangeur d’Ambès (n°41). Ces opérations auront lieu au cours des nuits du lundi 8 et du mardi 9 décembre et nécessiteront la fermeture partielle de l’échangeur. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Compte tenu des interventions prévues au cours des nuits du 8 et du 9 décembre prochains sur l’A10, au nord de Bordeaux, les conditions de circulation seront impactées de la manière suivante dans le secteur des échangeurs de Saint-André-de-Cubzac et d’Ambès :
Au cours de la nuit du lundi 8 décembre 2025, au niveau de l’échangeur de Saint-André-de-Cubzac (n°40b), la bretelle d’entrée de l’échangeur en direction de Bordeaux sera fermée entre 22h et 5h, le lendemain ;
Au cours des nuits du lundi 8 et du mardi 9 décembre 2025, au niveau de l’échangeur d’Ambès (n°41), la bretelle de sortie de l’échangeur sera fermée pour les véhicules en direction de Paris entre 22h et 5h le lendemain.
Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.