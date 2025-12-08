A10 – Conditions de circulation au cours des nuits du 8 et 9 décembre

Compte tenu des interventions prévues au cours des nuits du 8 et du 9 décembre prochains sur l’A10, au nord de Bordeaux, les conditions de circulation seront impactées de la manière suivante dans le secteur des échangeurs de Saint-André-de-Cubzac et d’Ambès :



Au cours de la nuit du lundi 8 décembre 2025, au niveau de l’échangeur de Saint-André-de-Cubzac (n°40b), la bretelle d’entrée de l’échangeur en direction de Bordeaux sera fermée entre 22h et 5h, le lendemain ;



Au cours des nuits du lundi 8 et du mardi 9 décembre 2025, au niveau de l’échangeur d’Ambès (n°41), la bretelle de sortie de l’échangeur sera fermée pour les véhicules en direction de Paris entre 22h et 5h le lendemain.



Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.