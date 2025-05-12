59 jours de travaux sur l’A54 : retour sur un chantier clé de la bifurcation A7/A54

Un chantier hors normes mené tambour battant

Au programme : le montage d’une grue culminant à 77 mètres, la dépose de 12 poutres en béton de 90 tonnes chacune, et la pose d’une nouvelle charpente métallique conçue pour accueillir une voie supplémentaire. Un défi technique relevé grâce à la mobilisation de 45 compagnons œuvrant quotidiennement de 6h à 22h, du lundi au samedi.

Un chantier exemplaire et durable



Tous les matériaux issus de la déconstruction de l’ancien pont – béton et acier – ont été recyclés à 100%. Après la pose des 42 dalles de 12 tonnes chacune, le nouveau tablier a été bétonné, puis recouvert des enrobés définitifs.

Objectif atteint avec une semaine d’avance !



Le 7 mars dernier à 6h, la bretelle reliant l’A7 en provenance de Lyon à l’A54 en direction d’Arles a été réouverte à la circulation, une semaine plus tôt que prévu. Cette étape marque une avancée majeure avant la finalisation complète des travaux de la bifurcation, attendue pour l’été 2025.

Suivez, étape par étape, l’avancée des travaux en images.