Dans le cadre de son programme pluriannuel d’entretien et de maintenance de son réseau, VINCI Autoroutes contrôle, entretient et fait évoluer ses infrastructures. Dans ce cadre, des travaux de maintenance seront menés par les équipes de VINCI Autoroutes sur les équipements du Duplex A86 à hauteur des deux échangeurs de Vaucresson/A13 et Vélizy, les trois nuits du mardi 1er au vendredi 4 décembre, de 21h à 6h le lendemain matin.

Parallèlement, la Direction des routes d’Île-de-France mènera des travaux au niveau de Rueil-Malmaison au cours des quatre nuits du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2026 de 21h à 6h.

Au cours des quatre nuits du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2026 matin, de 21h à 6h, les conditions de circulation seront modifiées aux abords du Duplex A86 :

Nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre de 21h à 6h :

Rueil-Malmaison : fermeture de l’accès au Duplex A86 par l’A86 depuis Nanterre/La Défense.

Nuit du mardi 1er décembre au mercredi 2 décembre de 21h à 6h :

Rueil-Malmaison : fermeture de l’accès au Duplex A86 par l’A86 depuis Nanterre/La Défense.

Vélizy : fermeture de la RD53 depuis Vélizy.

Nuit du mercredi 2 décembre au jeudi 3 décembre de 21h à 6h :

Rueil-Malmaison : fermeture de la sortie du Duplex A86 vers l’A86 en direction de Nanterre/La Défense. La sortie n°34 en direction de Rueil sera par conséquent obligatoire.

Vaucresson/A13 : fermeture de la sortie du Duplex A86 vers Vaucresson/RD184.

Nuit jeudi 3 décembre au vendredi 4 décembre de 21h à 6h :

Rueil-Malmaison : fermeture de l’accès au Duplex A86 par l’A86 depuis Nanterre/La Défense et fermeture de la sortie du Duplex A86 vers l’A86 en direction de Nanterre/La Défense.

Vaucresson/A13 : fermeture de la sortie du Duplex A86 vers Vaucresson/RD184.

À noter par ailleurs que la Direction Interdépartementale des routes d’Ile-de-France (DIRIF) a engagé, lundi 16 novembre, d’importants travaux sur l’A13, qui impacteront les raccordements de cet axe au Duplex A86 pour les véhicules en provenance de Paris, et ce jusqu’au 31 août 2027. Par conséquent, l’accès au Duplex A86 depuis A13/Paris sera fermé à la circulation au cours de cette période.

Ces informations sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancée des travaux et des conditions météo. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.