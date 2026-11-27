Travaux
30 novembre au 3 décembre 2026 : Vos conditions de circulation sur l'A11, secteur de Nantes
Les nuits du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’entretien courant sur des ouvrages hydrauliques et sur des ouvrages d’art au niveau de la porte de Gesvres. Il sera également procédé au retrait des murets béton situés dans la bretelle de la Beaujoire, en direction de Paris. Ces opérations nécessitent la fermeture de l’autoroute A11 entre l’échangeur de Vieilleville (n°22) et la Porte de Rennes (n°37) pour tous les conducteurs circulant dans le sens Paris vers Nantes. La Portes de Rennes (n°37) ainsi que le périphérique Est intérieur et extérieur, dans le sens Nantes vers Paris , seront également fermés.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Les nuits du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2026, de 21h à 5h45 le lendemain :
- fermeture de l’autoroute A11 et du périphérique Nord depuis l’échangeur de VieIlleville (n°22) jusqu’à la porte de Rennes (n°37) dans le sens Paris vers Nantes ;
- fermeture du périphérique Est intérieur, entre la Porte de Gesvres (n°38) et la porte de la Chapelle (n°39) ;
- fermeture du périphérique Est extérieur, entre la porte de la Beaujoire (n°40) et la porte de Gesvres (n°38) en direction de Vannes et de Paris ;
- fermeture du périphérique Nord et de l’A11 depuis la Porte de Rennes (n°37) jusqu’à l’échangeur de la Bérangeraie (n°25), dans le sens Nantes vers Paris.
Ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.