Les nuits du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2026, de 21h à 5h45 le lendemain :

fermeture de l’autoroute A11 et du périphérique Nord depuis l’échangeur de VieIlleville (n°22) jusqu’à la porte de Rennes (n°37) dans le sens Paris vers Nantes ;

fermeture du périphérique Est intérieur, entre la Porte de Gesvres (n°38) et la porte de la Chapelle (n°39) ;

fermeture du périphérique Est extérieur, entre la porte de la Beaujoire (n°40) et la porte de Gesvres (n°38) en direction de Vannes et de Paris ;

fermeture du périphérique Nord et de l’A11 depuis la Porte de Rennes (n°37) jusqu’à l’échangeur de la Bérangeraie (n°25), dans le sens Nantes vers Paris.

Ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.