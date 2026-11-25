Dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Ondres (n°7), sur l’A63, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Bordeaux. Par conséquent :

Les usagers circulant sur l’A63 en direction de Bordeaux seront invités à sortir à l’échangeur de Bayonne Nord (n°6) pour suivre l’itinéraire de déviation S22.

Ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancée des travaux et de la météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.