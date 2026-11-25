Travaux
30 novembre au 3 décembre 2026 : Circulation sur l'A63
VINCI Autoroutes réalise, les nuits du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2026, des travaux de fauchage de la végétation au niveau de l’échangeur de Ondres (n°7), sur l’A63. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture des bretelles d’entrée et de sortie d’autoroute.
Conditions de circulation les nuits du lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 2026
Dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, la bretelle d’entrée de l’échangeur de Ondres (n°7), sur l’A63, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Bordeaux. Par conséquent :
- Les usagers souhaitant rejoindre l’autoroute en direction de Bordeaux devront suivre l’itinéraire S20 pour rejoindre l’A63 à l’échangeur de Capbreton (n°8).
Conditions de circulation la nuit du mercredi 2 décembre 2026
Dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Ondres (n°7), sur l’A63, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de l’Espagne. Par conséquent :
- Les usagers circulant sur l’A63 en direction de l’Espagne seront invités à sortir à l’échangeur de Capbreton (n°8) pour suivre l’itinéraire de déviation S21.
Conditions de circulation la nuit du jeudi 3 décembre 2026
Dès 21h et jusqu’à 6h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur de Ondres (n°7), sur l’A63, sera fermée pour les conducteurs circulant en direction de Bordeaux. Par conséquent :
- Les usagers circulant sur l’A63 en direction de Bordeaux seront invités à sortir à l’échangeur de Bayonne Nord (n°6) pour suivre l’itinéraire de déviation S22.
Ces informations étant susceptibles d'évoluer en fonction de l'avancée des travaux et de la météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.