Au cours des trois nuits du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 2026, entre 22h et 6h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur d’Avignon centre/Le Pontet (n°23) sera fermée pour les conducteurs en direction de Lyon. Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur d’Avignon centre/Châteaurenard (n°24), suivre la D907, puis la D225 en direction de Carpentras.

En cas d’intempéries ces travaux pourront être reportés la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 décembre 2026 dans les mêmes conditions.