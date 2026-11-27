Travaux
30 novembre au 2 décembre 2026 : Travaux au niveau de l’échangeur Avignon centre Le Pontet (A7)
Au cours des trois nuits du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 2026 inclus, VINCI Autoroutes va procéder à des travaux de débroussaillage au niveau de l’échangeur d’Avignon centre/Le Pontet (n°23), situé sur l’A7. Afin de minimiser la gêne occasionnée, ces travaux auront lieu de nuit, de 22h à 6h le lendemain. Ils nécessiteront cependant la fermeture de la bretelle de sortie de cet échangeur, pour tous les véhicules en provenance de Marseille.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours des trois nuits du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 2026, entre 22h et 6h le lendemain, la bretelle de sortie de l’échangeur d’Avignon centre/Le Pontet (n°23) sera fermée pour les conducteurs en direction de Lyon. Par conséquent, les conducteurs souhaitant rejoindre le secteur devront sortir à l’échangeur d’Avignon centre/Châteaurenard (n°24), suivre la D907, puis la D225 en direction de Carpentras.
En cas d’intempéries ces travaux pourront être reportés la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 décembre 2026 dans les mêmes conditions.