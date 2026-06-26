29 juin au 8 juillet 2026 : travaux d’entretien sur les échangeurs de Podensac, Langon, Marmande et Agen (A62)

Les nuits du lundi 29 juin 2026 et du lundi 6 juillet 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Langon (n°3) sera fermé dans les deux sens de circulation.

Les nuits du mardi 30 juin 2026 et du mardi 7 juillet 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Podensac (n°2) sera fermé dans les deux sens de circulation.

La nuit du mercredi 1er juillet 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Marmande (n°5) sera fermé dans les deux sens de circulation.

Les nuits du jeudi 2 juillet 2026 et du mercredi 8 juillet 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur d’Agen (n°7) sera fermé dans les deux sens de circulation.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :