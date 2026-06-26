Travaux
29 juin au 3 juillet 2026 : rénovation des chaussées entre Montaigu et Sainte-Hermine (A83)
VINCI Autoroutes réalise, depuis le lundi 18 mai et jusqu’à début octobre 2026, la rénovation des chaussées de l’A83 entre les échangeurs de Montaigu (n°4) et de Sainte-Hermine (n°7). Une fermeture ponctuelle de l’échangeur de Chantonnay (n°6) sera nécessaire du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026, selon le détail ci-après. Des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.
Vos conditions de circulation du 29 juin au 3 juillet 2026
Dès 14h, le lundi 29 juin, et jusqu’au vendredi 3 juillet 2026 à 5h, les bretelles d’entrées et de sorties de l’échangeur de Chantonnay (n°6) seront fermées pour tous les conducteurs dans les 2 sens de circulation. Lors de ces fermetures, des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.
Par ailleurs, les parkings situés au niveau de l’échangeur de Chantonnay (n°6) seront fermés dès 10h le dimanche 28 juin et jusqu’au vendredi 3 juillet à 5h.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A83Trafic