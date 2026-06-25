29 juin au 1er juillet 2026 : fermetures nocturnes et partielles de l’échangeur d’Angers ouest (A11)

Conformément à son engagement, VINCI Autoroutes contrôle et entretient en continu les infrastructures de son réseau pour garantir une sécurité optimale à l’ensemble de ses clients. Dans ce cadre, des travaux de joints de chaussée auront lieu du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet au matin. Pour permettre aux intervenants de travailler en toute sécurité, l’échangeur d’Angers ouest (n°17) sera fermé durant 2 nuits consécutives.

Durant les 2 nuits du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet 2026 au matin, de 21h à 6h le lendemain, l’échangeur d’Angers Ouest (n°17) sur l’A11 sera fermé, en entrée comme en sortie. Par conséquent :

Fermeture de l’accès en provenance de Rennes vers Paris : les conducteurs en provenance de Rennes souhaitant rejoindre Paris pourront emprunter « la voie des berges » par la RD 323.

: les conducteurs en provenance de Rennes souhaitant rejoindre Paris pourront emprunter « la voie des berges » par la RD 323. Fermeture de l’accès en provenance de Rennes vers Angers nord/Avrillé : les conducteurs en provenance de Rennes souhaitant rejoindre Angers nord/ Avrillé seront invités à emprunter la RD323 jusqu’à l’échangeur D56 « L’Atoll », pour ensuite effectuer un demi-tour au carrefour giratoire de « L’Atoll » puis reprendre les RD56 puis RD323 en direction de l’autoroute A11 direction Paris/Angers Nord.

les conducteurs en provenance de Rennes souhaitant rejoindre Angers nord/ Avrillé seront invités à emprunter la RD323 jusqu’à l’échangeur D56 « L’Atoll », pour ensuite effectuer un demi-tour au carrefour giratoire de « L’Atoll » puis reprendre les RD56 puis RD323 en direction de l’autoroute A11 direction Paris/Angers Nord. Fermeture de l’accès en provenance de Nantes/A11 vers Angers nord/Avrillé : les conducteurs en provenance de Nantes et en direction d’Angers nord/Avrillé seront invités à utiliser la sortie Beaucouzé (n°17) puis la RD323 jusqu’à l’échangeur D56 « L’Atoll ». C’est au niveau de ce carrefour giratoire « L’Atoll », que les conducteurs effectueront un demi-tour pour reprendre la RD56 puis la RD323 en direction de l’autoroute A11/ Paris /Angers Nord.

Pour chacune des modifications de conditions de circulation, les itinéraires de substitution seront indiqués afin d’aider les conducteurs à contourner ces zones de travaux.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :