27 avril 2026 : fermeture de l’accès à la RN10 au niveau de l’échangeur de Poitiers Sud

Le lundi 27 avril 2026, de 8h à 12h, la bretelle d’accès à la RN10 en direction d’Angoulême depuis la sortie Poitiers Sud (n°30) sera fermée pour tous les véhicules circulant sur l’A10 en direction de Bordeaux. Une déviation sera mise en place via la RN10 et la D910 en direction de Poitiers, avec un demi-tour nécessaire au giratoire de la D910 pour rejoindre la direction d’Angoulême.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :