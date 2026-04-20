Travaux
27 avril 2026 : fermeture de l’accès à la RN10 au niveau de l’échangeur de Poitiers Sud
Afin de permettre à la Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) d’effectuer une inspection sur un portique au niveau de la RN10 en toute sécurité, la bretelle d’accès à la RN10 en direction d’Angoulême depuis la sortie Poitiers Sud (n°30), située sur l’autoroute A10, sera fermée pour tous les véhicules circulant en direction de Bordeaux le lundi 27 avril 2026, de 8h à 12h. Les usagers seront invités à suivre l’itinéraire de déviation mis en place.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Le lundi 27 avril 2026, de 8h à 12h, la bretelle d’accès à la RN10 en direction d’Angoulême depuis la sortie Poitiers Sud (n°30) sera fermée pour tous les véhicules circulant sur l’A10 en direction de Bordeaux. Une déviation sera mise en place via la RN10 et la D910 en direction de Poitiers, avec un demi-tour nécessaire au giratoire de la D910 pour rejoindre la direction d’Angoulême.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Les panneaux à message variable
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les compte X : @VINCIAutoroutes ; @A10trafic