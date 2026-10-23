26 au 29 octobre 2026 : Travaux à prévoir sur le périphérique toulousain

Du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2026, puis du lundi 2 au jeudi 5 novembre 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des opérations de maintenance et d’entretien du périphérique est toulousain.

Il s’agit de réaliser différentes opérations d’entretien de l’infrastructure autoroutière : inspection des ouvrages d’art, hydrocurage des caniveaux, réparation de glissières de sécurité ainsi que vérification des panneaux de signalisation, des panneaux à messages variables et caméras du système de vidéo-surveillance. Des travaux d’entretien des arbres et de la végétation seront également conduits aux abords du périphérique.

Chaque nuit, les équipes VINCI Autoroutes et des entreprises spécialisées interviendront simultanément sur un tronçon autoroutier de 5 km dans les domaines de la sécurité, du patrimoine et de l’environnement, pour un entretien complet des 35 kilomètres du périphérique est toulousain.

La réalisation de ces opérations, découpées en secteurs, représente un important travail de préparation et d'anticipation. Une vingtaine d’entreprises et pas moins de 50 techniciens seront mobilisés dans ce cadre aux côtés des équipes VINCI Autoroutes.