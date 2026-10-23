Travaux
26 au 29 octobre 2026 : Travaux à prévoir sur le périphérique toulousain
Du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des opérations de maintenance et d’entretien du périphérique est de Toulouse pour garantir des conditions optimales de confort et de sécurité aux conducteurs empruntant quotidiennement cette section. Pour limiter la gêne à la circulation sur cet axe très fréquenté, les opérations se dérouleront exclusivement de nuit, sous fermeture ponctuelle du périphérique. Des itinéraires de déviation seront mis en place pour permettre à chacun de rejoindre sa destination. L’ensemble des voies de circulation seront rendues aux usagers dès 6h le matin.
En quoi consiste les travaux ?
Du lundi 26 au jeudi 29 octobre 2026, puis du lundi 2 au jeudi 5 novembre 2026, VINCI Autoroutes va procéder à des opérations de maintenance et d’entretien du périphérique est toulousain.
Il s’agit de réaliser différentes opérations d’entretien de l’infrastructure autoroutière : inspection des ouvrages d’art, hydrocurage des caniveaux, réparation de glissières de sécurité ainsi que vérification des panneaux de signalisation, des panneaux à messages variables et caméras du système de vidéo-surveillance. Des travaux d’entretien des arbres et de la végétation seront également conduits aux abords du périphérique.
Chaque nuit, les équipes VINCI Autoroutes et des entreprises spécialisées interviendront simultanément sur un tronçon autoroutier de 5 km dans les domaines de la sécurité, du patrimoine et de l’environnement, pour un entretien complet des 35 kilomètres du périphérique est toulousain.
La réalisation de ces opérations, découpées en secteurs, représente un important travail de préparation et d'anticipation. Une vingtaine d’entreprises et pas moins de 50 techniciens seront mobilisés dans ce cadre aux côtés des équipes VINCI Autoroutes.
Vos conditions de circulation les nuits du 26 au 29 octobre prochains
La nuit du lundi 26 octobre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique intérieur sera fermé en direction de Montpellier entre les échangeurs de Sesquières (n°33) et Croix-Daurade (n°14), ce qui inclut la bifurcation avec l’A62 en direction de Bordeaux.
La nuit du mardi 27 octobre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique extérieur sera fermé en direction de Bordeaux entre les échangeurs de Croix-Daurade (n°14) et Sesquières (n°33), ce qui inclut la bifurcation avec l’A620.
La nuit du mercredi 28 octobre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique intérieur sera fermé en direction de Montpellier entre les échangeurs de Croix-Daurade (n°14) et Soupetard (n°16), ce qui inclut la bifurcation avec l’A68 en direction d’Albi/Castres.
La nuit du jeudi 29 octobre 2026, de 21h à 6h le lendemain, le périphérique extérieur sera fermé en direction de Bordeaux entre les échangeurs de Soupetard (n°16) et Croix-Daurade (n°14), ce qui inclut la bifurcation avec l’A68 en direction d’Albi/Castres.
🚧 Des itinéraires de déviation seront mis en place pour accompagner les conducteurs.
Ces informations pouvant évoluer en fonctions des prévisions météo, VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement.