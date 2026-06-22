Travaux
23 au 25 juin 2026 : travaux de rénovation des chaussées entre Montaigu et Sainte-Hermine
Dans le cadre de son programme d’entretien et de maintenance, VINCI Autoroutes réalise, depuis le lundi 18 mai et jusqu’à début octobre 2026, la rénovation des chaussées de l’A83 entre Montaigu (n°4) et Sainte-Hermine (n°7). Des fermetures ponctuelles de l’échangeur de Sainte-Hermine (n°7) et de l’aire de Vendée seront nécessaires du mardi 23 au jeudi 25 juin 2026 en direction de Niort, selon les détails ci-après. Des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Dès minuit, le mardi 23 juin, et jusqu’au jeudi 25 juin 2026 à minuit, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Sainte-Hermine (n°7) seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Niort uniquement. Lors de ces fermetures, des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs. En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.
Par ailleurs, l’aire de services de Vendée, présente sur cette section, sera également fermée pour tous les conducteurs en direction de Niort.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A83Trafic