23 au 25 juin 2026 : travaux de rénovation des chaussées entre Montaigu et Sainte-Hermine

Dès minuit, le mardi 23 juin, et jusqu’au jeudi 25 juin 2026 à minuit, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Sainte-Hermine (n°7) seront fermées pour tous les conducteurs en direction de Niort uniquement. Lors de ces fermetures, des itinéraires de déviation, balisés par des panneaux jaunes, seront mis en place pour guider les conducteurs. En cas d’aléas techniques ou météorologiques, ce planning pourrait être amené à évoluer.

Par ailleurs, l’aire de services de Vendée, présente sur cette section, sera également fermée pour tous les conducteurs en direction de Niort.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :