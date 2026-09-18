22 et 23 septembre 2026 : travaux au niveau des échangeurs de Peyrehorade et de Salies-de-Béarn (A64)

Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, les 22 et 23 septembre 2026, des opérations de remplacement de potences de signalisation au niveau des échangeurs de Peyrehorade (n°6) et de Salies-de-Béarn (n°7), sur l’A64. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture des voies d’accès à l’A64 depuis ces deux échangeurs en direction de Toulouse et de Bayonne.