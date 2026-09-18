Travaux
22 et 23 septembre 2026 : travaux au niveau des échangeurs de Peyrehorade et de Salies-de-Béarn (A64)
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, les 22 et 23 septembre 2026, des opérations de remplacement de potences de signalisation au niveau des échangeurs de Peyrehorade (n°6) et de Salies-de-Béarn (n°7), sur l’A64. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture des voies d’accès à l’A64 depuis ces deux échangeurs en direction de Toulouse et de Bayonne.
Vos conditions de circulation dans la journée du mardi 22 septembre 2026
Dès 8h et jusqu’à 17h mardi 22 septembre, les bretelles d’entrée de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) seront fermées en direction de Toulouse comme en direction de Bayonne. Par conséquent :
- Les usagers circulant sur la RD430 pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse en suivant la déviation S17 via la RD817 puis la RD9 jusqu’à l’échangeur de Orthez (n°8) ;
- Les usagers circulant sur la RD430 pourront rejoindre l’A64 en direction de Bayonne en suivant la déviation S16 via la RD817 puis la bretelle autoroutière A641 jusqu’à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).
Vos conditions de circulation dans la journée du mercredi 23 septembre 2026
Dès 8h et jusqu’à 17h le mercredi 23 septembre, les bretelles d’entrée de l’échangeur de Peyrehorade (n°6) seront fermées en direction de Toulouse comme en direction de Bayonne. Par conséquent :
- Les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse devront suivre la déviation S15 par la RD817, puis la RD430 jusqu’à l’échangeur de Salies de Béarn (n°7) ;
- Les usagers circulant en direction de Bayonne pourront rejoindre l’autoroute en suivant la déviation S12 par la RD19, la RD10, la RD411 puis la RD 936 jusqu’à l’échangeur de Urt (n°4).