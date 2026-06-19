22 au 24 juin 2026 : travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord (A7)

Fermeture de l’A7 au niveau de la bifurcation A7/A9 avec sortie obligatoire à l’échangeur d’Orange centre pour les véhicules venant de Lyon au cours des trois nuits :

Les conducteurs de véhicules légers voulant se diriger vers Marseille devront suivre la D907 en direction de Marseille afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23) sur l’A7.

Les conducteurs de poids lourds en direction de Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22) pour suivre la D6580 puis la N100 en direction d’Avignon. Il faudra ensuite prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille jusqu’à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23), sur l’A7.

Fermeture des entrées des échangeurs d’Orange centre (n°21) et d’Orange Sud (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille au cours des trois nuits :

Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille devront suivre la D907 en direction d'Avignon puis suivre la D 225 en direction de Carpentras jusqu’à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23).

La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite pour les véhicules en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23) au cours de la nuit du mardi 23 juin, de 21h à 6h le lendemain :

Les conducteurs de véhicules légers en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’Orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-centre (n°21).

Les conducteurs de poids lourds voulant se diriger vers Lyon devront sortir à l’échangeur Avignon-Le-Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907, la rocade Charles de Gaulle, la N100 puis la D6580 en direction de Bagnols pour prendre l’A9 à Roquemaure (n°22) en direction de Lyon.

De fait l’échangeur d’Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en direction de Lyon : Les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’A7 en direction de Lyon devront sortir à Avignon- Le Pontet (n°23), suivre la D907 en direction d’Orange centre jusqu’à l’échangeur d’Orange Centre (n°21). Les conducteurs de poids lourds voulant se diriger vers Lyon devront sortir à l’échangeur d’Avignon-Le-Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907, la rocade Charles de Gaulle, la N100 puis la D6580 en direction de Bagnols pour prendre l’A9 à Roquemaure (n°22) en direction de Lyon.



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :