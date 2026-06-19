Travaux
22 au 24 juin 2026 : travaux de chaussées entre Orange et Avignon nord (A7)
VINCI Autoroutes poursuit les travaux de chaussées de l’A7, entre les échangeurs Orange centre et Avignon nord. Son objectif est d’améliorer la sécurité et le confort de conduite sur cet axe essentiel, emprunté quotidiennement par des milliers d’usagers. Cependant, ces opérations vont nécessiter des modifications de conditions de circulation les nuits du lundi 22 au mercredi 24 juin 2026 inclus, de 21h à 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Fermeture de l’A7 au niveau de la bifurcation A7/A9 avec sortie obligatoire à l’échangeur d’Orange centre pour les véhicules venant de Lyon au cours des trois nuits :
- Les conducteurs de véhicules légers voulant se diriger vers Marseille devront suivre la D907 en direction de Marseille afin de rejoindre l’autoroute à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23) sur l’A7.
- Les conducteurs de poids lourds en direction de Marseille devront suivre l’A9 et sortir à l’échangeur Roquemaure (n°22) pour suivre la D6580 puis la N100 en direction d’Avignon. Il faudra ensuite prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille jusqu’à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23), sur l’A7.
Fermeture des entrées des échangeurs d’Orange centre (n°21) et d’Orange Sud (n°22) pour les véhicules circulant en direction de Marseille au cours des trois nuits :
Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille devront suivre la D907 en direction d'Avignon puis suivre la D 225 en direction de Carpentras jusqu’à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23).
La sortie sera obligatoire et l’entrée interdite pour les véhicules en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23) au cours de la nuit du mardi 23 juin, de 21h à 6h le lendemain :
- Les conducteurs de véhicules légers en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’Orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-centre (n°21).
- Les conducteurs de poids lourds voulant se diriger vers Lyon devront sortir à l’échangeur Avignon-Le-Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907, la rocade Charles de Gaulle, la N100 puis la D6580 en direction de Bagnols pour prendre l’A9 à Roquemaure (n°22) en direction de Lyon.
- De fait l’échangeur d’Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en direction de Lyon :
- Les conducteurs de véhicules légers désirant emprunter l’A7 en direction de Lyon devront sortir à Avignon- Le Pontet (n°23), suivre la D907 en direction d’Orange centre jusqu’à l’échangeur d’Orange Centre (n°21).
Les conducteurs de poids lourds voulant se diriger vers Lyon devront sortir à l’échangeur d’Avignon-Le-Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907, la rocade Charles de Gaulle, la N100 puis la D6580 en direction de Bagnols pour prendre l’A9 à Roquemaure (n°22) en direction de Lyon.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A9 trafic