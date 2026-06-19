Travaux
22 au 24 juin 2026 : rénovation de la signalisation directionnelle au niveau de l’échangeur de Nîmes Garons (A54)
VINCI Autoroutes poursuit le programme de renouvellement de la signalisation directionnelle au niveau de la bifurcation A9/A54. Cela concerne plus particulièrement les panneaux, portiques, potences et hauts-mâts de signalisation. Il s’agit de renforcer la sécurité et le confort des conducteurs qui circulent chaque jour dans ce secteur très fréquenté. Ces travaux vont entraîner la fermeture partielle de l’échangeur de Nîmes Garons (n°2 – sur l’A54) au cours des nuits du lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain.
Vos conditions de circulation pendant les travaux
Au cours des nuits du lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) sera fermé à la circulation en sortie, pour les véhicules en direction d’Arles. Par conséquence, les conducteurs en provenance de Nîmes / Montpellier devront, pour rejoindre leur destination, sortir au niveau de l’échangeur de Nîmes-centre (n°1) sur l’A54 et suivre la D42 puis la D442 en direction de Garons.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X : @VINCIAutoroutes ; @A9Trafic ; @A54Trafic