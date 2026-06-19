22 au 24 juin 2026 : rénovation de la signalisation directionnelle au niveau de l’échangeur de Nîmes Garons (A54)

Au cours des nuits du lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 juin 2026, de 21h à 5h le lendemain, l’échangeur de Nîmes Garons (n°2) sera fermé à la circulation en sortie, pour les véhicules en direction d’Arles. Par conséquence, les conducteurs en provenance de Nîmes / Montpellier devront, pour rejoindre leur destination, sortir au niveau de l’échangeur de Nîmes-centre (n°1) sur l’A54 et suivre la D42 puis la D442 en direction de Garons.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :