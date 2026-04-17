20 au 23 avril 2026 : vos conditions de circulation entre Orange et Avignon (A7)

La sortie à l’échangeur d’Orange nord-Piolenc pour les véhicules circulant en direction de Lyon sera fermée les nuits du lundi 20 et du mardi 21 avril 2026 de 21h à 6 h le lendemain. Par conséquent :

Les conducteurs en provenance de Marseille pourront rejoindre ce secteur en sortant à Orange centre (n° 21) pour suivre la RN7 en direction de Piolenc.

La traversée de certaines communes leur étant interdite, les conducteurs de poids lourd en provenance de Marseille devront quitter l’autoroute en empruntant la sortie Bollène (n°19) pour suivre la D994 en direction de Pont-Saint- Esprit, puis la N7 pour rejoindre Piolenc.

L’autoroute A9 sera fermée à hauteur de l’échangeur de Roquemaure, en direction de Lyon les nuits du mercredi 22 et du jeudi 23 avril de 21h à 6h le lendemain. Par conséquent, la sortie sera donc obligatoire et l’entrée interdite à cet échangeur pour tous les véhicules circulant vers le Nord au cours des nuits du mercredi 22 et du jeudi 23 avril 2026. Par conséquent :

Les conducteurs souhaitant se rendre vers le centre d’Orange et dans les alentours devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580, la D101 en direction de Saint-Génies, la D980 en direction de Roquemaure puis la D976 en direction d’Orange.

Les conducteurs circulant sur l’A7 en direction de Lyon devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la N580 en direction de Bagnols-sur-Cèze, prendre la N86 en direction de Pont-Saint-Esprit puis la D994 en direction de Bollène afin de rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Bollène (n°19).

Les conducteurs circulant sur l’A7 en direction de Marseille devront, depuis l’échangeur Roquemaure (n°22), suivre la D6580, la N100 en direction d’Avignon, prendre la rocade Charles de Gaulle et suivre la D907 en direction de Marseille jusqu’à l’échangeur Avignon-Le Pontet (n°23) sur A7.

La traversée de la commune de Roquemaure est interdite aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 19 tonnes. Ces derniers devront suivre obligatoirement les itinéraires de déviation.

Les entrées de l’échangeur d’Orange centre (n°21) seront fermées, pour les véhicules circulant en direction de Lyon, les nuits du mercredi 22 et du jeudi 23 avril de 21h à 6h le lendemain :

Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute A7 en direction du Nord pourront le faire depuis l’échangeur de Bollène (n°19) en empruntant depuis Orange la RN 7 puis la RD994 en direction Bollène ;



Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :