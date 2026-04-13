Travaux
15 et 16 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l'A64
Dans le cadre de sa mission d’entretien du patrimoine autoroutier, VINCI Autoroutes réalise, les 15 et 16 avril 2026, des opérations de remplacement de potences de signalisation au niveau des échangeurs de Peyrehorade (n°6) et de Salies-de-Béarn (n°7), sur l’A64. Pour mener ces opérations en toute sécurité, celles-ci nécessitent la fermeture des voies d’accès à l’A64 depuis ces deux échangeurs en direction de Toulouse et de Bayonne.
Vos conditions de circulation le mercredi 15 avril 2026
Dès 9h et jusqu’à 16h le mercredi 15 avril, les bretelles d’entrée de l’échangeur de Peyrehorade (n°6) seront fermées en direction de Toulouse comme en direction de Bayonne. Par conséquent :
Les usagers souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Toulouse depuis le secteur de Peyrehorade devront suivre la déviation par la RD817, puis la RD430 jusqu’à l’échangeur de Salies de Béarn (n°7).
- Les usagers circulant en direction de Bayonne pourront rejoindre l’autoroute depuis ce secteur via la déviation par la RD19, la RD10 , la RD411 puis la RD 936 jusqu’à l’échangeur de Urt (n°4).
Vos conditions de circulation le jeudi 16 avril 2026
Dès 9h et jusqu’à 16h le jeudi 16 avril, les bretelles d’entrée de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) seront fermées en direction de Toulouse comme en direction de Bayonne. Par conséquent :
Les usagers circulant sur la RD 430 pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse via la déviation par la RD817, puis la RD 9 jusqu’à l’échangeur de Orthez (n°8).
- Les usagers circulant sur la RD 430 et souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne devront suivre la déviation par la RD 817 puis la bretelle autoroutière de raccordement A641 jusqu’à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A64Trafic