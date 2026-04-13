15 et 16 avril 2026 : vos conditions de circulation sur l'A64

Dès 9h et jusqu’à 16h le jeudi 16 avril, les bretelles d’entrée de l’échangeur de Salies-de-Béarn (n°7) seront fermées en direction de Toulouse comme en direction de Bayonne. Par conséquent :

Les usagers circulant sur la RD 430 pourront rejoindre l’A64 en direction de Toulouse via la déviation par la RD817, puis la RD 9 jusqu’à l’échangeur de Orthez (n°8).

Les usagers circulant sur la RD 430 et souhaitant rejoindre l’A64 en direction de Bayonne devront suivre la déviation par la RD 817 puis la bretelle autoroutière de raccordement A641 jusqu’à l’échangeur de Peyrehorade (n°6).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :