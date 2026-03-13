14 et 15 mars 2026 : Course cycliste « Paris-Nice », modifications de circulation sur l'A8

Échangeur de Carros (n°51.1) :

Du samedi 14 mars 19h30 au dimanche 15 mars 14h45 : fermeture en continu de la bretelle de sortie

🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51). Des itinéraires de substitution sur le réseau secondaire seront également mis en place.

VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :