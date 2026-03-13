Travaux
14 et 15 mars 2026 : Course cycliste « Paris-Nice », modifications de circulation sur l'A8
Dans le cadre de la course cycliste « Paris-Nice » organisée ce week-end, le passage des cyclistes entraînera des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Nice Saint-Isidore (n°52) et de Carros (n°51.1) sur l’autoroute A8 le samedi 14 et le dimanche 15 mars.
Autoroute A8, en direction de l’Italie et d’Aix-en-Provence
Samedi 14 mars :
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) dans les deux sens :
- De 10h00 à 13h45 : Fermeture des bretelles de sortie.
De 11h00 à 12h30 : Fermeture des bretelles d’entrée.
Dimanche 15 mars :
Échangeur de Nice Saint-Isidore (n°52) dans les deux sens :
- De 12h30 à 14h30 : Fermeture des bretelles d’entrée et de sortie.
De 15h00 à 17h30 : Fermeture de la bretelle de sortie.
🚧 DÉVIATION : En direction d’Aix-en-Provence, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51). En direction de Nice, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Nord(n°54).
Autoroute A8, en direction de l’Italie
Échangeur de Carros (n°51.1) :
Du samedi 14 mars 19h30 au dimanche 15 mars 14h45 : fermeture en continu de la bretelle de sortie
🚧DÉVIATION : Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Nice Aéroport (n°51). Des itinéraires de substitution sur le réseau secondaire seront également mis en place.
VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
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