13 février 2026 : modifications de circulation sur A50 en raison de la course cycliste « Le Tour de Provence »

Echangeur de Roquefort La Bédoule-Sud (n°7), en direction de Toulon Vendredi 13 février, de 11h30 à 13h : fermeture de la bretelle de sortie :

Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Carnoux (n°6).

Echangeur de Cassis (n°8), en direction de Toulon et Marseille Vendredi 13 février, de 11h30 à 13h : fermeture des bretelles de sortie dans les deux sens de circulation :

En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Carnoux (n°6).

Les conducteurs de poids lourds pourront emprunter la sortie à La Ciotat (n°9) pour rejoindre la route de Cassis.

En direction de Marseille, les conducteurs pourront quitter l’autoroute via l’échangeur de Roquefort La Bédoule-Nord (n°7).

Echangeur de Belcodène (n°33), en direction de Toulon et de l’A8 Vendredi 13 février, de 14h à 15h30 : fermeture des bretelles de sortie dans les deux sens de circulation :

En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Destrousse (n°33.1).

En direction de Aix-en-Provence, les conducteurs pourront quitter l’autoroute via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1).

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :