13 février 2026 : modifications de circulation sur A50 en raison de la course cycliste « Le Tour de Provence »
Dans le cadre de la course « Le Tour de Provence » organisée vendredi 13 février, le passage des cyclistes entrainera des modifications de circulation au niveau des échangeurs de Roquefort La Bédoule-Sud (n°7), Cassis (n°8) et de Belcodène (n°33) sur l’autoroute A50.
Vos conditions de circulation sur l'autoroute A50, en direction de Toulon et Marseille
Echangeur de Roquefort La Bédoule-Sud (n°7), en direction de Toulon Vendredi 13 février, de 11h30 à 13h : fermeture de la bretelle de sortie :
- Les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Carnoux (n°6).
Echangeur de Cassis (n°8), en direction de Toulon et Marseille Vendredi 13 février, de 11h30 à 13h : fermeture des bretelles de sortie dans les deux sens de circulation :
- En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de Carnoux (n°6).
- Les conducteurs de poids lourds pourront emprunter la sortie à La Ciotat (n°9) pour rejoindre la route de Cassis.
- En direction de Marseille, les conducteurs pourront quitter l’autoroute via l’échangeur de Roquefort La Bédoule-Nord (n°7).
Echangeur de Belcodène (n°33), en direction de Toulon et de l’A8 Vendredi 13 février, de 14h à 15h30 : fermeture des bretelles de sortie dans les deux sens de circulation :
- En direction de Toulon, les conducteurs pourront emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur de La Destrousse (n°33.1).
- En direction de Aix-en-Provence, les conducteurs pourront quitter l’autoroute via l’échangeur de La Destrousse (n°33.1).
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @TunnelToulon