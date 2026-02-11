11 février 2026 : fermeture cette nuit de l’A7 en direction de Lyon entre Avignon-le Pontet et Orange-Sud

VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A7 en direction de Lyon avec une sortie obligatoire à l’échangeur de d’Avignon-le Pontet (n°23) ce mercredi 11 février 2026, de 19h à 6h le lendemain.