11 février 2026 : fermeture cette nuit de l’A7 en direction de Lyon entre Avignon-le Pontet et Orange-Sud
VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord se déroulera jusqu’à la fin du printemps 2026. Ce chantier permettra de rénover en profondeur 45 km de chaussées (20 km dans le sens Lyon/Marseille et 25 km dans le sens Marseille/Lyon). Les opérations en cours vont nécessiter la fermeture partielle de l’A7 en direction de Lyon avec une sortie obligatoire à l’échangeur de d’Avignon-le Pontet (n°23) ce mercredi 11 février 2026, de 19h à 6h le lendemain.
Vos conditions de circulation durant les travaux
Sortie obligatoire et entrée interdite pour les véhicule en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23) mercredi 11 février 2026, de 19h à 6h.
- Les conducteurs en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’orange et de Bollene pour reprendre l'A7 à l'échangeur d'Orange-Sud (n°22).
- De fait, la sortie Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en provenance de Marseille
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour vous informer en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic