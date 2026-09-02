10 – secteur de Meung-sur-Loire : travaux d’entretien du viaduc des Mauves

L’étanchéité empêche l’eau de s’inﬁltrer dans la structure du pont, ce qui protège le béton et les armatures métalliques contre l’usure et la corrosion. Elle est composée de feuilles préfabriquées placées sous la chaussée et la dalle du pont, elle forme une barrière durable contre l’humidité.

Les joints de chaussée, pour leur part, absorbent les mouvements naturels de l’ouvrage dus aux variations de température ou de passage des véhicules. Ils assurent la continuité de la route entre la chaussée et la structure du pont, tout en maintenant son intégrité et sa sécurité.