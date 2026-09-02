Travaux
10 – secteur de Meung-sur-Loire : travaux d’entretien du viaduc des Mauves
Du lundi 31 août au jeudi 15 octobre 2026, VINCI Autoroutes engage des travaux d’étanchéité et de joints de chaussée au niveau du viaduc des Mauves, situé sur la commune de Meung-sur-Loire (45). Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’entretien des ouvrages d’art sur le réseau et sont nécessaires aﬁn d’assurer la pérennité des ouvrages et la sécurité des usagers. Des modiﬁcations des conditions de circulation seront nécessaires pendant toute la durée du chantier.
Les travaux
L’opération vise à renouveler l’étanchéité du tablier de l’ouvrage pour éviter les inﬁltrations d’eau et à remplacer les joints de chaussée situés aux extrémités du tablier. Ces travaux sont essentiels pour préserver les ouvrages et garantir le confort et la sécurité des usagers.
Le saviez-vous : à quoi servent l’étanchéité et les joints de chaussée d’un ouvrage ?
L’étanchéité empêche l’eau de s’inﬁltrer dans la structure du pont, ce qui protège le béton et les armatures métalliques contre l’usure et la corrosion. Elle est composée de feuilles préfabriquées placées sous la chaussée et la dalle du pont, elle forme une barrière durable contre l’humidité.
Les joints de chaussée, pour leur part, absorbent les mouvements naturels de l’ouvrage dus aux variations de température ou de passage des véhicules. Ils assurent la continuité de la route entre la chaussée et la structure du pont, tout en maintenant son intégrité et sa sécurité.
En quoi consistent les travaux ?
- raboter les enrobés existants ;
- retirer l’étanchéité existante ;
- préparer la dalle béton pour recevoir la nouvelle étanchéité ;
- mettre en place la nouvelle étanchéité (asphalte ou feuilles préfabriquées) ;
- remplacer les enrobés ;
- remplacer les joints de chaussée.
Vos conditions de circulation ?
Pendant toute la durée des travaux, du lundi 31 août au jeudi 15 octobre 2026, un basculement de la circulation sera mis en place laissant deux voies de circulation réduites par sens ; la vitesse dans la zone chantier sera abaissée à 70 km/h puis à 50 km/h dans la zone basculée. La réduction temporaire du nombre de voies circulables dans ce secteur pourra entraîner des ralentissements, en particulier aux heures de pointe et lors des périodes de forte aﬄuence. Nous vous recommandons la plus grande prudence à l'approche de cette zone de chantier.