Week-end de Noël : les prévisions trafic de VINCI Autoroutes

En Ile-de-France :

Dans le sens dit des départs (Paris-province), le trafic sera dense sur l’autoroute A10 dès le jeudi 22 décembre à la barrière de Saint-Arnoult entre 10h et 17h ; le vendredi 23 décembre entre 9h et 16h, puis entre 17h et 20h ; le samedi 24 décembre entre 9h et 12h ; le dimanche 25 décembre entre 11h et 12h ; et le lundi 26 décembre entre 10h et 13h, puis entre 14h et 17h.

Dans le sens dit des retours (province-Paris), le trafic sera chargé à Saint-Arnoult depuis les autoroutes A10 et A11 vendredi 23 décembre entre 14h et 17h ; lundi 26 décembre entre 11h et 12h, puis entre 14h et 18h ; et le mardi 27 décembre entre 15h et 17h.

En région Centre-Val de Loire :

Dans le secteur d’Orléans, du monde est attendu sur l’autoroute A10 en direction du sud dès le jeudi 22 décembre entre 16h et 19h ; le vendredi 23 décembre entre 10h et 20h ; le samedi 24 décembre entre 11h et 12h ; et le lundi 26 décembre entre 8h et 9h, entre 11h et 12h, puis de 17h à 18h.

Dans le sens des « retours », dans ce même secteur, le trafic sera dense vendredi 23 décembre entre 15h et 18h et lundi 26 décembre de 8h à 9h, puis de 17h à 18h.

Dans les Pays de la Loire :

Dans le secteur du Mans, sur l’autoroute A11, le trafic sera dense en direction de Nantes et de la Bretagne vendredi 23 décembre entre 14h et 19h.

En vallée du Rhône :

Dans le sens nord-sud, Sur l’autoroute A7, dans la vallée du Rhône, et sur l’autoroute A9, le trafic sera dense vendredi 23 décembre de 11h à 20h, avec un « pic » entre 14h et 18h, puis lundi 26 décembre entre 11h et 19h, avec un « pic » en milieu d’après-midi. Le trafic sera également chargé mardi 27 décembre dans l’après-midi en vallée du Rhône.

Dans le sens sud-nord, des difficultés sont à prévoir vendredi 23 décembre entre 11h et 19h, avec un « pic » à midi puis entre 15h et 17h. Le trafic sera de nouveau chargé lundi 26 décembre entre 11h et 17h.

En Nouvelle Aquitaine :

Dans le sens Paris-Bordeaux, l’autoroute A10 sera chargée lundi 26 décembre entre 15h et 18h dans le secteur de Niort. Plus au sud, l’arrivée sur Bordeaux sera chargée entre 15h et 18h ce même jour.

En région Sud Provence Alpes Côte d’Azur :

Sur l’autoroute A8, le trafic se densifiera autour des grandes agglomérations vendredi 23 décembre puis dimanche 25 décembre en fin d’après-midi et début de soirée.

Sur l’autoroute A51, dans l’agglomération d’Aix-en-Provence, un trafic chargé est attendu dimanche 25 décembre en fin d’après-midi et début de soirée dans le sens Gap - Aix.