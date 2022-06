Vous connaissez Ulys pour le télépéage ou pour payer votre stationnement ? Découvrez une nouvelle offre si vous voyagez en véhicule électrique ! Afin de simplifier le paiement de votre recharge, VINCI Autoroutes lance Ulys Electric, une solution simple et universelle. Grâce à ce nouveau pack, vous disposez désormais d’un pass RFID universel qui vous permet de payer votre recharge en toute liberté, quel que soit le réseau de bornes utilisé et partout en France. Le pass est livré gratuitement, sans abonnement ni engagement, et donne lieu à une facturation de 0,70€ par recharge en plus de coût de la recharge. Vos dépenses sont consultables depuis votre espace client ainsi que sur l’application Ulys. Elles font l’objet d’une seule facturation et vous sont adressées de manière détaillée tous les mois.