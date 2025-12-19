Services et aires, Sécurité
Vacances de Noël 2025 : trafic important attendu dès ce week-end, nette amélioration de la circulation dans le Sud-Ouest
Ce vendredi a marqué le premier week-end des vacances de Noël avec un trafic plus dense sur le réseau VINCI Autoroutes, qui s’intensifiera la semaine prochaine, à partir de mercredi 24 décembre en région parisienne, dans la vallée du Rhône, dans le Sud de la France ainsi qu’aux abords des grandes agglomérations.
Dans le sens des départs, la circulation sera par ailleurs très soutenue tous les après-midis à partir du vendredi 26 et jusqu’au dimanche 28 décembre dans la vallée du Rhône comme aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en direction de la façade atlantique.
Dans le Sud-Ouest, la situation s’améliore avec la levée progressive des points de blocages. Des perturbations persistent sur l’A64 qui reste fermée entre les échangeurs de Montréjeau (n°17) et Briscous (n°3) . En Centre-Ouest, certains échangeurs peuvent être encore ponctuellement impactés sur l’A10.
Conditions de circulation pour les vacances de Noël 2025
A l’occasion des vacances de Noël, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, dès mercredi 24 décembre.
Dans le détail :
- En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, sur l’A10, en direction du centre de la France et de la façade atlantique, le trafic sera soutenu samedi 20, dimanche 21, lundi 22 en journée, et dense mardi 23 et mercredi 24 décembre, avec des pics attendus en fin de matinée. Après Noël, le trafic sera chargé dans les 2 sens de circulation vendredi 26 décembre, samedi 27 décembre et dimanche 28 décembre, avec un pic attendu en fin de matinée en provenance de l’Île-de-France ces jours-là, et un pic en fin d’après-midi à l’approche de la région parisienne. Enfin le lundi 29 décembre, le trafic sera soutenu dans les 2 sens de circulation en journée.
- En vallée du Rhône, sur l’A7, le trafic sera particulièrement dense dans les deux sens de circulation mercredi 24 décembre après-midi, puis de vendredi 26 à dimanche 28 décembre, de 11h à 18h. 2 En direction de Marseille plus particulièrement. En direction de Lyon, il sera plus difficile de circuler vendredi après-midi, puis du samedi 27 au dimanche 28 décembre entre 10h et 18h.
- Sur l’A9, entre Montpellier et Nîmes, le trafic sera particulièrement chargé vendredi 26/12 à la mi-journée et en fin de journée, samedi 27/12 à la mi-journée, le dimanche 28 décembre entre 14h et 17h.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) sur les autoroutes A8, A50, A52, A51 et A57. Le trafic sera le plus soutenu en fin d’après-midi et début de soirée les vendredis et les dimanches durant toute la période des vacances scolaires.
- Dans le Sud-Ouest, des perturbations persistent sur le réseau entre Bayonne et Toulouse vers les Pyrénées. Des difficultés de circulation pourraient perdurer pour le début et/ou une partie des vacances scolaires. VINCI Autoroutes recommande de bien s’informer avant tout déplacement dans le Sud-Ouest.