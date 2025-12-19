Vacances de Noël 2025 : trafic important attendu dès ce week-end, nette amélioration de la circulation dans le Sud-Ouest

Dans le sens des départs, la circulation sera par ailleurs très soutenue tous les après-midis à partir du vendredi 26 et jusqu’au dimanche 28 décembre dans la vallée du Rhône comme aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en direction de la façade atlantique.

Dans le Sud-Ouest, la situation s’améliore avec la levée progressive des points de blocages. Des perturbations persistent sur l’A64 qui reste fermée entre les échangeurs de Montréjeau (n°17) et Briscous (n°3) . En Centre-Ouest, certains échangeurs peuvent être encore ponctuellement impactés sur l’A10.