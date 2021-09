Le Tour de France dans les Pyrénées

Vous êtes passionné de cyclisme ? Alors rendez-vous à la rentrée dans les Pyrénées-Atlantiques pour découvrir cette nouvelle épreuve du Tour de France.



Les coureurs boucleront à Pau leur première semaine de course avant d’enchainer le dimanche 6 septembre les différentes étapes des Pyrénées. Ainsi ils passeront par Lasseube, Oloron, Aramits, le col de la Hourcère par Issarbe, le col du Soudet, le col d'Ichère, le col de Marie-Blanque par Escot avant de basculer sur la vallée d'Ossau et Laruns. Ils auront besoin de votre soutien plus que jamais !



Si vous voyagez sur l’autoroute A64, faites également votre pause sur l’aire des Pyrénées afin de découvrir l’impressionnant monument en hommage au Tour de France avec les coureurs cyclistes sculptés par Jean-Bernard Métais en 1996.