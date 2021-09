TOTAL Access désormais disponible sur autoroute

Vous circulez sur l’A46 dans le secteur de Lyon ? Arrêtez-vous sur les aires de Communay Nord et Sud et profitez des avantages des stations-service TOTAL Access. Accessibles en zone périurbaine au sud de la métropole lyonnaise, juste avant la jonction avec l’autoroute A7, ces 2 aires de services inaugurent pour la toute première fois sur autoroute l’implantation de stations TOTAL Access. Profitez des prix attractifs que propose l’enseigne pour votre prochain plein d’essence sur autoroute. Que vous rouliez en essence ou diesel, retrouvez la qualité des carburant TOTAL associée aux prix réduits TOTAL Access sur vos autoroutes.



Toute la gamme des services TOTAL Access vous est également proposée :

- Click&collect via la boutique à emporter

- Ouverture 24h/24 7j/7

- Offre de restauration

- Produits pour l’entretien du véhicule ….



Adhérents au club TOTAL ? Professionnels de la route détenteur d’une carte TOTAL ?

Bénéficiez désormais de nouvelles stations-service sur votre trajet sur autoroute pour faire le plein sereinement et profitez toute l’année des offres TOTAL.



Pour votre prochaine pause sur autoroute, accordez-vous un arrêt malin et économique sur les stations TOTAL Access des aires de Communay Nord et Sud !