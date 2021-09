Sommet du G7 2019 à Biarritz

En 1975, 6 pays ont décidé d’unir leur force pour mener une action collective face aux enjeux mondiaux croissants (de la régulation du commerce à la lutte contre le réchauffement climatique, sans oublier le règlement de la crise migratoire et bien d’autres défis). C’est ainsi qu’apparait le premier sommet G6, devenu en 1976 G7 avec l’intégration du Canada dans cette démarche internationale.



Qui sont les 7 pays du G7 ? L’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, et le Royaume-Uni. L’Union européenne (depuis 1977), le FMI, l'ONU et l'OCDE sont également représentés.



Quelle est son organisation ? Chaque année la Présidence est assurée par un des sept Etats qui fournit les moyens nécessaires aux travaux du groupe et définit les grandes orientations. Depuis la création du groupe, la France a accueilli six Sommets du G7 : Rambouillet en 1975, Versailles en 1982, Paris (Arche de la Défense) en 1989, Lyon en 1996, Évian en 2003, et enfin Deauville en 2011.



Quel est le fil conducteur du G7 ? Un socle de valeurs communes : la démocratie, le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le libre marché, le respect du droit international.



Quelle est la priorité de 2019 pour le G7 ? La lutte contre les inégalités.



Quels sont les 5 thèmes abordés autour de cette priorité ?