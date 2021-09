Ils interviennent sur autoroute, respectons leur sécurité !

En ce début d’été, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre la route. Après plusieurs semaines de confinement où le trafic a été réduit, vous êtes de nouveau amenés à utiliser votre véhicule pour vos trajets professionnels ou de loisirs. Sur autoroute comme sur route, il est important de retrouver les bons réflexes pour assurer votre sécurité et celle du personnel en intervention : agents autoroutiers, dépanneurs, ambulanciers, pompiers etc.



Le saviez-vous ? 48 véhicules d’intervention ont été percutés sur les autoroutes concédées en France entre janvier en mai 2020. D’après une enquête réalisée par VINCI Autoroutes, il apparaît que :



75% des véhicules heurtés sur autoroute sont des fourgons ou des fourgons dotés de flèches lumineuses

Dans 81% des cas, le véhicule heurté était à l’arrêt

En 2019, 42% des heurts ont eu lieu dans des zones de balisage d’urgence et 38% dans des zones de chantier



Par ailleurs sur autoroute, les heurts de véhicules d’intervention positionnés sur la voie de droite se multiplient. Dans 57% des cas, le véhicule heurté protégeait un véhicule en panne et dans 29% des cas, l’agent autoroutier ramassait un objet. A l’approche d’une zone d’intervention (accident, panne, travaux), adoptez le bon réflexe ! Ralentissez et veillez à celles et ceux qui agissent tous les jours pour notre sécurité.