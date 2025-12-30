Services et aires, Sécurité
Premier week-end de l’année 2026 : un trafic important attendu
Alors que la nouvelle année 2026 débutera en cette fin de semaine, le trafic va s’intensifier dès le vendredi 2 janvier 2026 sur le réseau VINCI Autoroutes en région parisienne, dans la vallée du Rhône, dans le Sud de la France ainsi qu’aux abords des grandes agglomérations. De nombreux retours sont en effet attendus dès le vendredi 2 vers midi et jusqu’au dimanche 4 janvier 2026 dans la vallée du Rhône comme aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en direction de Paris.
Conditions de circulation pour la semaine du Nouvel An 2026
En cette fin d’année, la circulation devrait être chargée aux abords des grandes agglomérations ainsi que sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, dès vendredi 2 janvier 2026.
Dans le détail :
- En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines, sur l’A10, le trafic sera chargé dans le sens des retours à compter du vendredi 2 janvier en tout début d’après-midi et jusqu’au dimanche 4 janvier en fin de journée.
- En vallée du Rhône, sur l’A7, le trafic sera particulièrement dense en direction de Lyon dès 11h le vendredi 2 janvier, et à partir de 15h en direction de Marseille et jusqu’à 17h. En direction de Lyon, le trafic sera très chargé également le samedi et le dimanche entre 11h et 17h. En direction de Marseille, c’est entre 14h et 18h que le trafic le plus fort est attendu le samedi 3 et dimanche 4 janvier.
- Sur l’A9, entre Montpellier et Nîmes, le trafic sera chargé vendredi 2/01 et le samedi 3/01 à la mi-journée et en fin de journée et le dimanche 4/01 entre 15h et 18h.
- En région Sud, des perturbations sont à prévoir sur le réseau VINCI Autoroutes, notamment à l’approche et en sortie des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Marseille, Nice, Toulon) sur les autoroutes A8, A50, A52, A51 et A57. En fin de semaine, le trafic sera le plus soutenu en fin d’après-midi et début de soirée le vendredi 2 et le dimanche 4 janvier.
- Dans le Sud-Ouest, un trafic très chargé est attendu sur l’autoroute A10 en direction de Paris le samedi 3 janvier entre 11h et 17h.
Des gilets bleus pour accompagner les électromobilistes sur les aires de services
En collaboration avec la FFAUVE (Fédération française des associations d’utilisateurs de voitures électriques), Atlante, Avia Volt, Electra, TotalEnergies, Zunder et VINCI Autoroutes déploient, au cours des week-ends des vacances de Noël, un service gratuit de voituriers pour véhicules électriques. Sur 21 aires du réseau VINCI Autoroutes – dont 5 aires de repos proposant une station de recharge électrique - des experts mobilité électrique, reconnaissables notamment à leur gilet bleu (rouge pour les stations TotalEnergies), seront présents à proximité des bornes pour accueillir les conducteurs de véhicules électriques, les tenir informés lorsqu’un point de charge se libère pendant les périodes de pointe, les aider �à stationner en toute sécurité et les assister lors de leur recharge.
Les réflexes de la conduite pour sur la route des vacances en hiver
Alors que le dispositif de viabilité hivernale est activé sur le réseau VINCI Autoroutes, celui-ci ne peut être pleinement efficace que si les conducteurs prennent conscience des spécificités de la conduite l’hiver et adoptent quatre principes fondamentaux dans leur comportement au volant : l’anticipation, l’équipement adapté du véhicule, la prudence et le respect du code de la route.
VINCI Autoroutes recommande aux automobilistes d’adapter leur conduite et d’adopter quelques bonnes pratiques pendant leur voyage.
- Vérifier l’état de son véhicule et l’équiper d’équipements spéciaux comme les pneus neige, obligatoires du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026 dans de nombreux secteurs situés dans des massifs montagneux ;
- S’informer avant de prendre la route, sur les conditions de trafic mais également sur les prévisions de Météo France ;
- Allonger ses distances de sécurité et adapter sa vitesse, notamment par temps de pluie et de brouillard ;
- S’arrêter régulièrement et dès les premiers signes de fatigue afin de refaire le plein de vigilance et d’attention ;
- Ne pas dépasser les engins de salage ou de déneigement lorsqu'ils sont en action (gyrophare bleu allumé) car un seul véhicule en travers peut perturber durablement la circulation ;
- Respecter le corridor de sécurité, règle du code de la route qui impose de s’éloigner à l’approche d’un véhicule d’intervention immobilisé.