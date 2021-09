Des paniers de produits frais distribués sur l’autoroute aux chauffeurs routiers

Vous circulez depuis le début de l’épidémie de Covid 19 et vous êtes amenés à rouler ces prochains jours sur autoroute ? Conducteurs de poids lourds, lors de votre prochaine pause, profitez d’un panier de produits frais distribué gratuitement. Suite à un partenariat signé lors du dernier Salon de l’agriculture*, la FNSEA et VINCI Autoroutes vous offrent, sur certaines aires et parkings poids lourds situés près des péages, des paniers remplis - selon les régions - de fruits et légumes ou de fromages.

Un grand merci à deux secteurs fortement mobilisés

Une première distribution a eu lieu mercredi 29 et jeudi 30 avril sur les autoroutes A10 et A11 dans le secteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Oignons frais, choux rave, carottes… Les chauffeurs routiers ont pu repartir avec leur panier rempli de produits de saison. A Toulouse, du Roquefort, du Bleu des Causses, de la Tome des Pyrénées et d’autres fromages AOP et IGP d’Occitanie ont fait le bonheur des professionnels de la route. Une manière de remercier les transporteurs routiers, ainsi que les agriculteurs, deux secteurs particulièrement mobilisés depuis le début du confinement pour assurer l’approvisionnement du pays. D'autres distributions sont prévues ces prochains jours. Soyez au rendez-vous !