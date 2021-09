Vacances de la Toussaint : les "Petits Marchés d'ici" sont de retour sur nos aires !

Envie de joindre l’utile à l’agréable lors de votre prochaine pause sur l’autoroute ? A l’occasion des vacances de la Toussaint, retrouvez les « Petits Marchés d’ici » vendredi 16 et samedi 17 octobre sur 11 aires du réseau VINCI Autoroutes. Présents cet été sur la route de vos vacances, les producteurs locaux et leurs bons produits reviennent cet automne à l’occasion de la Semaine du Goût, pour le plus grand bonheur de vos papilles !



Fromage de chèvre, spiruline et charcuterie locale en vente directe sur nos aires !

Vous partez en vacances pendant cette quinzaine de la Toussaint ? Arrêtez-vous sur l’une des aires participant à l’opération et offrez-vous une halte gourmande. Tout en marquant la pause réparatrice, indispensable sur les longs et sur les moyens trajets, profitez de ce moment pour faire votre marché et repartez avec de délicieux produits de saison. Grâce à notre partenariat avec la FNSEA, les « Petits Marchés d’ici » viennent à nouveau à votre rencontre sur nos aires.



Envie de faire le plein de produits de saison avant de reprendre la route ? Laissez-vous tenter par un délicieux chabichou local, la spiruline et ses nombreuses vertus ou encore du bon miel de nos régions. Les producteurs, qui s’installent pendant deux jours à l’occasion des départs en vacances de la Toussaint, vous proposeront également tout un assortiment de charcuterie locale et de succulents fruits et légumes de saison. En plus de régaler vos papilles, vous réaliserez une bonne action en soutenant une production locale et des circuits courts. Bonne dégustation et bonnes vacances !