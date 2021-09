Les moments forts de l'interview de Jean-Baptiste DJEBBARI sur Radio VINCI Autoroutes

Concernant les restrictions de circulation, Jean-Baptiste Djebbari a précisé qu’elles sont toujours en vigueur et que les contrôles se poursuivront durant le week-end de Pâques. « La solution est entre nos mains. C’est grâce à notre effort collectif que nous parviendrons à nous sortir de cette situation ». A propos du rapatriement des Français coincés à l’étranger, Jean-Baptiste Djebbari a précisé qu’un peu plus de 155.000 Français avait pu regagner le pays.

Le secrétaire d’Etat a aussi réagi aux nombreux messages laissés par les routiers et autres professionnels sur l’antenne de Radio VINCI Autoroutes. « La distanciation sociale ne doit pas signifier la rupture du lien social. J’espère que cette épreuve nous renforcera collectivement ». Enfin Jean-Baptiste Djebbari a tenu à remercier les hommes et les femmes en jaune ainsi que l’ensemble des patrouilleurs amenés à intervenir sur les routes. « C’est un métier d’abnégation et de service qui trouve tout son sens, en particulier en ce moment. Ce service doit leur donner encore plus de fierté quand ils partent travailler le matin pour porter assistance aux routiers ».