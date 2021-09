Des fruits de saison vous attendent ce vendredi sur l'Autoroute A7 !

Vous partez en week-end et vous comptez emprunter l’autoroute A7 dans le Vaucluse ?

Joignez l’utile à l’agréable en prévoyant une pause à la fois détente et gourmande sur l’aire de Mornas-Village ! Tous les vendredis jusqu’au 3 juillet, un marché des producteurs du Vaucluse vous attend sur l’aire. Vous pourrez y déguster et acheter de délicieux fruits et légumes de saison, fraîchement récoltés et issus d’une production 100% locale.



Une initiative pour soutenir les circuits courts

Sur la route du week-end, faites le plein de bonnes cerises, abricots et autres fruits et légumes de la région. Le saviez-vous ? Notre réseau autoroutier traverse 10 régions et 45 départements. Cette initiative, menée pour la deuxième année consécutive en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Vaucluse, vise à soutenir les acteurs locaux. Adeptes du « bien-manger » et des circuits courts ? Sur la route de votre week-end, faites une pause sur l’aire de Mornas-Village et repartez avec un panier bio et solidaire !