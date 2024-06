L’aire de Meillac se réinvente au nord de Bordeaux, sur l’A10

Véritable vitrine du patrimoine local, la nouvelle aire de Meillac repose sur un concept architectural qui rend hommage à la région et à ses spécificités. Le « Meillac village » vous rappellera les chais si typiques du Bordelais, ses maisons de villages, les halles de marché ou encore les granges. Près de l’espace jeux, un van et une planche de surf ont été placés comme un clin d’œil aux vacanciers de retour des plages d’Arcachon… Sans oublier les produits de l’équipe de rugby de l’Union Bordeaux Bègles, et les gourmandises locales de la cave Tutiac en vente en boutique. Enfin, grâce à un partenariat avec l’Office de tourisme de Blaye, le site valorise le territoire et contribue à faire rayonner l’estuaire de la Gironde. Une expérience « bordelaise » à savourer lors de votre prochain passage sur l’autoroute A10 !