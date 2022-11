L’aire de La Chaberte fait peau neuve sur l’A57

Lors de votre pause, profitez d’une offre multipliée par deux. D’un côté, Casino propose une offre alimentaire de produits frais et secs, snacking ou boissons. De l’autre, ENI Shop complète la gamme avec toute une série d’articles dédiés aux automobilistes : accessoires auto, produits d’entretien, produits dédiés aux chauffeurs poids-lourds… Vous y trouverez également des articles de presse et librairie ainsi que des jeux pour enfants. Envie de produits régionaux ? La boutique évolue vers une consommation plus durable grâce à son corner « Région & Saveurs ». Faites le plein de confitures, miel, sirops, ou soupes de poissons issues de la pêche locale et responsable. Des paniers de fruits et légumes en direct des producteurs « Potager City » sont également à retirer en caisse. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le service « Too Good to Go » vous permet de bénéficier des produits invendus du jour à prix réduit. Enfin le nouveau service « Casino Locker » vous permettra prochainement de récupérer vos courses dans des casiers réfrigérés.