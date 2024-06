La Fête des jardiniers au Château de Lude

La Fête des jardiniers, c’est un lieu où flâner, chiner, apprendre et s’informer, au travers de nombreux ateliers répartis dans les jardins de la majestueuse bâtisse. 200 pépiniéristes et horticulteurs sont rassemblés, pour la plupart venus de l’ouest de la France, pour proposer une exceptionnelle exposition-vente de végétaux et matériel de jardin. Basse-cour, potager, brocante, roseraie, démonstrations de bouturage, produits du terroir, visite des 5 étages du château, restaurant…

Les activités sont multiples pour passer une belle journée au château ! Vous pourrez notamment participer aux ateliers de jardinage avec les enfants, pratiquer les jeux de société du jardin, et essayer l’indispensable atelier de fabrication artisanale des confitures, dans les cuisines du château.