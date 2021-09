Les enseignes KFC et Marie Blachère arrivent sur vos aires d’autoroute !

C’est une première sur le réseau VINCI Autoroutes ! Retrouvez désormais vos restaurants KFC et Café Marie Blachère sur votre trajet.

Si vous circulez sur l’autoroute A7 en direction de Lyon, entre Avignon et Orange faites votre pause dans le bâtiment AVIA de l'aire de Sorgues.



De nombreux services vous y attendent : aire de jeux pour les enfants, espace bébé pour les familles, distributeur automatique de billets et désormais une offre de restauration originale pour vos pauses tout au long de la journée.



Côté boutique, le nouveau concept Casino Express fait la part belle aux produits régionaux et aux producteurs locaux, sans oublier les incontournables de l’autoroute. Côté restauration, envie de déguster des recettes originales à base de vrais morceaux de poulet entiers cuisinés sur place ? La célèbre enseigne de restauration KFC vous accueille pour vous proposer ses spécialités de poulet si particulières qui en font sa renommée mondiale. Alors plutôt menu poulet ou menus sandwiches ?

Une petite baguette pour la route ou bien un repas à manger sur le pouce ? Découvrez le nouveau concept du boulanger Marie Blachère : Le Café Marie Blachère. Un pain généreux pétrit et cuit sur place à base de farine de blé bio. Et comme dans les boulangeries Marie de vos villes, retrouvez la célèbre formule 3+1* sur vos baguettes, viennoiseries et pizzas. De plus, ne manquez pas tous les soirs sur la dernière demie heure d’ouverture, les « happy hours » de Marie : l’ensemble des produits restants sont proposés avec 50% de réduction.



N’attendez plus et rejoignez-nous sur l’aire de Sorgues pour vos prochaines pauses sur autoroute !!!