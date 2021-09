De 10h à 16h deux guides conférenciers de l’association « le Cicérone Club » seront présents pour vous accueillir sur l'aire et vous accompagner durant ces deux jours.

A travers le jardin végétal et minéral de l’aire de Lozay, découvrez en leur présence l’histoire et les anecdotes de chacune des 30 œuvres reconstituées dans la pure tradition des tailleurs de pierre qui, à l’aube du Moyen Âge, ont bâti de véritables trésors. A l’heure des conquêtes romaines au début du second millénaire, ces artisans de génie ont érigé, de village en village, d’admirables églises et de nombreux édifices. Ces pièces réalisées en calcaire de Sireuil (Charente) sont l’œuvre du sculpteur Frédéric Parizat et des compagnons du Tour de France.

Découvrez la région autrement !

Lors de votre trajet sur l'autoroute A10 en Charente-Maritime, faites une pause sur l'aire remarquable de Lozay. Retrouvez toute la richesse du territoire local à travers un patrimoine culturel d'exception disponible gratuitement sur l'aire toute l'année. Accessible également par un passage extérieur, à une dizaine de kilomètres de Saint-Jean-d’Angély cette aire d'exception ne vous laissera pas indifférent.

N’attendez plus et partez à la découverte de l’art roman saintongeais sur l'aire de Lozay !