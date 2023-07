Après plusieurs mois de travaux de modernisation, les aires de la Baie de La Ciotat et des Frères Lumière voient le jour. Entièrement transformées sur le plan architectural et offrant une diversification des services, ces aires marquent désormais leur ancrage dans le territoire. Leurs changements de nom marquent également leur renouveau et valorisent désormais deux caractéristiques majeures de La Ciotat : sa magnifique baie, l’une des plus belles du monde, et les débuts du cinéma.



Les offres de restauration ont été densifiées offrant dorénavant une gamme de plats plus large et plus variée. Grâce à de nouveaux espaces extérieurs, une « place du village » sur l’aire des Frères Lumière et une grande terrasse extérieure baignées par le soleil sur l’aire de la Baie de la Ciotat, ces aires se sont données pour mission de permettre aux client de mieux profiter des saisons dans le Sud de la France. Les nouvelles offres de restauration feront aussi la part belle à la cuisine locale et méditerranéenne !



Au-delà du renouveau serviciel, les aires de la Baie de La Ciotat et des Frères Lumière sont devenues de véritables ambassadrices de leur territoire d’accueil. Pour l’aire des Frères Lumière, c’est la dimension culturelle qui s’exprime et rend ainsi hommage au cinéma l’Eden, le plus vieux cinéma encore en activité dans le monde, implanté depuis 1899 à la Ciotat.



Dans la lignée de « l’Ambition Environnement 2030 », des matériaux de construction limitant au maximum l’impact environnemental ont été privilégiés. Une attention toute particulière a également été portée à la gestion de la ressource en eau : les eaux de pluie en toiture seront ainsi récupérées pour l’entretien et l’arrosage des espaces extérieurs. Une manière très judicieuse de limiter la consommation d’eau potable du site ! L’éclairage LED a été systématisé dans tous les espaces pour réduire sensiblement les consommations électriques.

Les aires intègrent aussi cette politique environnementale dans leurs offres de service en mettant notamment en place des dispositifs visant à réduire les déchets.



Enfin, pour accompagner le développement de la mobilité électrique sur autoroute, chaque aire sera dotée d’ici la fin de l’année de stations de 14 bornes de recharge électrique.