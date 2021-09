Cet été est l’occasion pour VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable de sensibiliser les vacanciers à un phénomène préoccupant : les heurts de fourgon. Nous vous parlions il y a quelques jours d’une installation inédite sur l’autoroute A7. Du 9 au 27 juillet, 26 fourgons d’intervention accidentés ont été exposés à la vue du public sur l’aire de Montélimar Ouest, une opération « choc » intitulée #Exposés. Son objectif ? Nous ouvrir les yeux à tous sur ces accidents causés en grande partie par l’inattention et la somnolence.

En matière de prévention, il ne faut jamais s’arrêter

Les chiffres sont édifiants. Chaque semaine, 1 fourgon d’intervention en moyenne est heurté sur le réseau VINCI Autoroutes. En plein cœur de l’été et alors que les déplacements sont nombreux sur l’autoroute, pas moins de 5 fourgons ont été percutés sur les axes du réseau ces 15 derniers jours. C’est pourquoi VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes renouvellent l’opération en exposant cette fois les 26 fourgons accidentés sur l’aire d’Orléans Saran, sur l’autoroute A10. « En matière de prévention, il ne faut jamais s’arrêter, explique Bernadette Moreau, déléguée générale de Fondation VINCI Autoroutes. Il faut continuer, tout le temps, à faire passer des messages ». Si vous avez manqué la première installation à Montélimar, faites une pause sur l’aire d’Orléans Saran pour découvrir l’acte 2 de l’opération #Exposés. Et n’oubliez pas : au volant, on ne fait QUE conduire !